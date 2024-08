Ladrão é preso na Itália após ‘esquecer’ roubo para ler livro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 26 AGO (ANSA) – Um criminoso invadiu um apartamento em Roma, na Itália, mas foi capturado pela polícia após ter deixado o roubo de lado para ler um livro que estava no quarto do proprietário da residência.

O ladrão entrou no local pela varanda e viu a obra “Gli dèi alle sei: L’Iliade all’ora dell’aperitivo”, do escritor Giovanni Nucci, na cabeceira da cama. Atraído pelo conteúdo, o criminoso esqueceu da ação e se sentou para ler o livro, mas foi descoberto momentos depois pela vítima, um idoso.

O proprietário do apartamento localizado na via Carlo Mirabello chegou a conversar com o “visitante” indesejado enquanto esperava a chegada da polícia, acionada pouco antes em razão dos estranhos ruídos que havia ouvido.

O bandido, que tem 38 anos e foi identificado apenas como Daniel L., tentou fugir pela mesma varanda por onde tinha entrado, mas foi detido.

O ladrão estava com uma mochila cheia de roupas, provavelmente roubadas momentos antes em uma loja. (ANSA).