Lácteos/Rabobank: forte aumento de preços em leilão internacional se deve à China

O forte aumento dos preços de lácteos em leilão internacional realizado nesta terça-feira se deve à demanda chinesa, segundo o Rabobank. O índice de preços internacionais de lácteos GDT subiu 15% ante o leilão anterior na GlobalDairyTrade, plataforma de negociação criada pela Fonterra, da Nova Zelândia.

O preço médio, incluindo todos os produtos, ficou em US$ 4.231 por tonelada. Já o preço médio de leite em pó integral ficou em US$ 4.364 por tonelada, e o índice para o produto subiu 21%. A variação do índice GDT corresponde à média ponderada das variações porcentuais de preços de todos os produtos.

De acordo com o Rabobank, o custo de produção na China no momento é muito alto, devido aos preços elevados de grãos usados em ração animal. O banco observou, porém, que esse efeito deve ser transitório.

O Rabobank disse ainda que outros fatores provavelmente influenciaram o resultado do leilão, como a expectativa de desaceleração da produção no Hemisfério Sul nos próximos meses, congestionamento em portos e atrasos alfandegários na China. Fonte: Dow Jones Newswires.

