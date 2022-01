Lácteos/Nova Zelândia: Fonterra reduz em 1,6% estimativa de coleta em 2021/22

São Paulo, 12 – A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, reduziu sua estimativa de coleta de leite no país na temporada 2021/22, que começou em 1º de junho. A projeção foi reduzida em 1,6%, de 1,525 milhão para 1,5 milhão de toneladas de sólidos de leite. De acordo com o CEO da Fonterra, Miles Hurrell, o corte foi motivado por condições climáticas adversas em várias partes do país. “Esperávamos que as condições melhorassem durante o período do Natal e do ano novo, mas isso não aconteceu”, disse. Ele observou que, por enquanto, não será necessário alterar o volume ofertado pela companhia na plataforma de negociação GlobalDairyTrade (GDT). “Vamos continuar monitorando a situação e administrando cuidadosamente nossas vendas, tanto dentro quanto fora da GDT.”

