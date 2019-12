Lácteos/Nova Zelândia: Fonterra eleva estimativa de preço ao produtor a US$ 4,57

Wellington, 04/12 – A companhia de lácteos Fonterra, da Nova Zelândia, elevou sua estimativa de preço ao produtor para a temporada 2019/20, que começou em 1º de junho. A projeção foi aumentada para uma faixa entre 7,00 e 7,60 dólares neozelandeses (US$ 4,57 e US$ 4,96) por quilo de leite em pó. O intervalo anterior era de 6,55 e 7,55 dólares neozelandeses (US$ 4,28 e US$ 4,93).

O presidente do conselho de administração da companhia, John Monaghan, disse em comunicado que o preço mais alto reflete um mercado global de lácteos que está pendendo um pouco mais para a demanda. Fonte: Dow Jones Newswires.