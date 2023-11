Lácteos: IFC vai investir R$ 160 milhões no capital da Alvoar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 8:35 Para compartilhar:

São Paulo, 28 – A Alvoar Lácteos, quinta maior indústria de laticínios do Brasil, e a International Finance Corporation (IFC), instituição do Banco Mundial para investimentos privados, anunciaram nesta terça-feira (28), fechamento da negociação que vai potencializar o fomento da cadeia de produção de leite no Nordeste bem como as práticas ESG da Alvoar. O aporte de R$ 160 milhões da IFC no capital da Alvoar pretende impulsionar investimentos estratégicos da companhia para suporte ao seu plano de crescimento, informou a Alvoar em comunicado.

A Alvoar Lácteos nasceu em 2022 da combinação de negócios entre a cearense Betânia Lácteos, a mineira Embaré Indústrias Alimentícias e o fundo de private equity Arlon Latam. Segundo a companhia, em menos de dois anos de operações da Alvoar, o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somado das duas empresas mais que dobrou e a companhia teve receita bruta de R$ 4,8 bilhões no ano passado, graças às sinergias operacionais, logísticas e fiscais.

As negociações para o aporte de capital na empresa foram finalizadas este ano após um cuidadoso processo de avaliação de propósitos. Um dos pontos fundamentais foi a forte atuação da Alvoar no Nordeste, onde trabalha em parceria com mais de 3.500 famílias de pequenos e médios produtores de leite e desenvolve um trabalho consistente de suporte e incentivo à cadeia leiteira, contribuindo para a prosperidade e melhoria das famílias produtoras de leite.

Parte do Grupo Banco Mundial, a IFC é voltada para investimentos no setor privado de países em desenvolvimento com o objetivo de potencializar o crescimento e erradicar a pobreza. Para investir, a instituição busca empresas que contribuam para o desenvolvimento das regiões onde atuam e adotem boas práticas socioambientais. A Alvoar é a primeira empresa no Brasil do setor de leite a receber aporte acionário da IFC.

O CEO da Alvoar Lácteos, Bruno Girão, disse na nota que “além de ter a contribuição de uma instituição tão importante como a IFC, esse aporte possibilitará à Alvoar ampliar sua capilaridade. Atualmente, atingimos apenas 70 mil dos 170 mil pontos de venda nos nove Estados nordestinos e temos um potencial enorme de crescimento”.

