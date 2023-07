Lácteos: Danone registra lucro líquido de US$ 1,2 bilhão no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 11:00 Compartilhe

São Paulo, 26 – A Danone, empresa francesa do setor de laticínios, informou nesta quarta-feira (26) que registrou lucro líquido de 1,093 bilhão de euros (US$ 1,211 bilhão, sendo US$ 1 = 0,904 euros) no primeiro semestre do ano. O resultado representa alta de 48,3% ante o reportado nos seis primeiros meses de 2022, de 737 milhões de euros. O lucro por ação foi de 1,70 euros, 49,12% a mais do que os 1,14 euros do ano passado. O valor do lucro líquido recorrente, que exclui itens excepcionais, subiu 7,8% no ano, para 1,133 bilhão de euros, ou 1,76 euros por ação. No mesmo período do ano passado, o montante estava em 1,051 bilhão de euros, ou 1,63 euros por ação.

A receita de vendas avançou 6,38%, passando de 13,32 bilhões de euros para 14,17 bilhões de euros. Em bases orgânicas, as vendas cresceram 8,4%. No segundo trimestre, as vendas cresceram 2,48% para 7,235 bilhões de euros. O resultado superou as expectativas dos analistas, que estimavam 7,21 bilhões de euros, de acordo com dados compilados pela empresa.

Em comunicado, o CEO da Danone, Antoine de Saint-Affrique, comentou os resultados: “em um ambiente que continua volátil e desafiador, fortalecemos ainda mais nosso histórico de entregas com um sólido primeiro semestre do ano: o crescimento das vendas atingiu 8,4%, apoiado por uma combinação sólida de volume e preços contínuos. O crescimento continua amplo, com todas as regiões contribuindo”, informou em nota.

A companhia registrou crescimento orgânico de vendas de 5% na América do Norte, impulsionado por iogurtes, criações de café e águas, e avanço de 6,5% na Europa, liderado por países como França, Polônia e Espanha e com progressos na transformação do portfólio de produtos lácteos essenciais e à base de plantas (EDP, na sigla em inglês). Na China, Norte da Ásia e Oceania, as vendas cresceram 9,6% organicamente, com suporte de todas as categorias. Na América Latina, o crescimento foi de 10,8%, com impulso da EDP e da categoria de nutrição especializada.

A Danone, que elevou suas projeções para 2023 no início deste ano com base nas fortes vendas do primeiro trimestre, informou que agora espera atingir o limite superior de um intervalo de crescimento das vendas de 4% a 6%, além de alcançar uma melhora moderada em sua margem operacional.

