Lácteos: Cunha (SP) vai realizar evento para promover produção de queijos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 8:33 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A Estância Climática de Cunha, conhecida pelas cerâmicas, pelas lavandas, mar de morros e cachoeiras, também tem tradição e vocação leiteira. O município, com cerca de 1,5 mil produtores de leite, vai realizar, dias 7 e 8 de setembro, a quarta edição do Festival do Queijo. “A região é muito rica em recursos naturais, e sempre teve o leite como uma das principais fontes de renda. Com a vocação turística, era natural que o queijo evoluísse”, disse em comunicado o secretário municipal de Agricultura Júlio Frade. Além de vacas girolando, holandesa e jérsei, os criadores investem em leite de cabra e de búfalas.

Cunha produz diariamente quase 10 toneladas de queijo, segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E, desde o início deste ano, o município está apto a emitir o Selo Arte. O prefeito do município José Éder Galdino da Costa informou que, para que o produtor consiga alcançar lucro é necessário criar valor na sua produção, cuidando da qualidade do seu pasto e animais, diversificando o tipo de queijo que produz, e tendo o selo de inspeção que é valorizado e exigido no mercado tradicional.