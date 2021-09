Lacava joga bem e Santos vence o Primavera pela Copa Paulista Em sua primeira partida com a camisa do Peixe, o venezuelano participou dos dois gols do Peixe na vitória por 2 a 1 diante do Primavera. Renyer e Luiz Henrique marcaram

Na estreia do venezuelano Lacava, o Santos venceu o Primavera, de Indaiatuba (SP) por 2 a 1 na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, em partida válida pela segunda rodada da Copa Paulista. O Peixe marcou seus gols com Renyer e Luiz Henrique. A partida contou com a presença do treinador Fabio Carille, que assistiu à vitória santista dos camarotes do Estádio Urbano Caldeira.

Outro importante fator que marcou a partida foi a presença do meia-atacante Lacava. O jogador foi contratado para a categoria, mas em um projeto para subir rapidamente ao profissional. Depois de se destacar nos primeiros treinos, o venezuelano teve uma canelite e ficou duas semanas no Departamento Médico. Na sequência, ele fez o início de transição no profissional. Nesta terça, ele participou dos dois gols santistas.

Na próxima rodada da competição estadual, a equipe Sub-23 do Alvinegro Praiano enfrenta o São Bernardo FC fora de casa, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). A partida está marcada para as 15 horas da terça-feira (28) e terá transmissão ao vivo da FPF TV (Eleven e Paulistão Play).

O jogo

A primeira jogada ofensiva do Santos FC aconteceu ainda no segundo minuto de jogo. Bruno Marques recebeu lançamento pela esquerda do ataque e bateu cruzado, fazendo a bola passar pela frente do gol defendido por André Luiz, antes de sair em tiro de meta.

E não demorou para o Alvinegro abrir o placar. Com dois minutos, Lucas Pires recebeu a bola aberto pela esquerda do ataque, levou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. A bola encontrou Renyer no segundo pau e o camisa 11 santista só teve o trabalho de completar para o gol.

No entanto, pouco depois, aos 23 minutos, o Primavera já chegou ao gol de empate. O Alvinegro partia em velocidade para o ataque, quando a equipe visitante recuperou a bola e Wagner recebeu pela direita. O camisa 10 adversário percebeu Diógenes adiantado e rapidamente finalizou com força, pegando a defesa desprevenida e marcando um golaço.

Na segunda etapa, a primeira chance de gol do Santos apareceu ainda no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola foi afastada pela defesa do Primavera e chegou a Ed Carlos, que, da entrada da área, chutou com força por cima do gol.

Com a pressão nos minutos iniciais, o Peixe retomou a vantagem no marcador logo no lance seguinte, aos dois minutos Matías Lacava partiu em velocidade pela esquerda e cruzou para a grande área, encontrando Bruno Marques, que tentou completar para o gol, mas foi bloqueado pelo goleiro André Luiz. No rebote, a bola sobrou para Luiz Henrique, que finalizou com muita força, sem dar chances de defesa ao goleiro adversário.

E com 18 minutos da etapa final, Bruno Marques recebeu lançamento na entrada da área. Bem posicionado, ele dominou, girou e chutou com força para a meta, mas parou em defesa segura de André Luiz.

Aos 27, Bruno Marques recebeu pelo lado esquerdo do ataque e acertou belo passe em profundidade para Fernandinho, que acabara de entrar em campo, no lugar do estreante Matías Lacava. Fernandinho ajeitou para Renyer, que chegava de trás livre para finalizar. No entanto, a bola acabou saindo à esquerda do gol adversário, em tiro de meta.







FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 PRIMAVERA

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)

Data: quarta-feira, 21 de setembro de 2021

Horário: 15h

Árbitra: Daiane Muniz dos Santos

Assistentes: Paulo Cesar Modesto e Ricardo Pavanelli Lanutto

Cartões Amarelos: (SFC) João Cubas

Cartão Vermelho: (ECP) Otilo

Gols: (SFC) Renyer, aos 16′ do 1ºT e Luiz Henrique, aos 2′ do 2ºT; (ECP) Wagner, aos 23′ do 1ºT

Santos FC: Diógenes; Mikael Doka, Derick, João Cubas e Lucas Pires; Vinícius Balieiro, Luiz Henrique (Felipe Carvalho) e Ed Carlos (Anderson Ceará); Matías Lacava (Fernandinho), Renyer (Pablo Thomaz) e Bruno Marques (Weslley Patati). Técnico: Pablo Fernandez

EC Primavera: André Luiz; Silva, Otilo, Willian Rocha (Rian) e Thiago; Victor Caetano, Igor Feijão (Rodrigo Arroz) e Wagner (Bruno); Bonassa, Tiburcio (Adriano Napão) e Samuel. Técnico: Ademir Fesan

