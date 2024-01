Laçarotes e pitadas de humor dominam a coleção masculina da Loewe

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/01/2024 - 14:04 Para compartilhar:

Homens desfilando com casacos de pele fechados com laçarotes e calças de ternos enfiadas dentro das meias: Jonathan Anderson recorreu ao humor para apresentar sua coleção masculina na Semana de Moda de Paris neste sábado (20).

Sob os grandes quadros digitais do artista Richard Hawkins, Loewe quis propor uma reflexão sobre a sociedade atual e a celebridade.

Anderson pediu a colaboração de atores como Jamie Dornan (“Cinquenta Tons de Cinza”), aos quais solicitou que filmassem a si mesmos. O resultado foi editado digitalmente por Hawkins, um renomado artista e ativista gay.

Os modelos, por sua vez, contribuíram desfilando, com ar de seridade, roupas que transmitiam ironia, como os sobretudos com laços enormes na altura do pescoço ou abaixo da cintura, como se fossem vestidos femininos dos anos 1920.

As calças de couro preto, desproporcionais e com zíperes de metal, lembravam as roupas dos moticiclistas.

As calças dos sofisticados ternos em risca-de-giz acabaram enfiadas em singelas meias brancas, acompanhadas às vezes por tênis de skatista.

A marca Loewe, uma casa de produtos de couro que remonta a 1846, fundada em Madri e agora integrada ao grupo de luxo LVMH, sempre deu carta branca a Anderson para experimentar com os materiais mais nobres, como o couro – que consagrou a marca -, a lã e o metal.

Os suéteres de Loewe para o próximo outono podem ser extralongos, mas perfeitamente ajustados ao corpo, estampados com o xadrez de Hawkins.

A coleção “tem muito a ver com a forma como nos apresentamos”, explicou o estilista à imprensa.

“Queria reinterpretar as normas, mas fazendo alguma pegadinha”, acrescentou, dando como exemplo “essa calça dentro da meia”.

“Jonathan e eu viemos da mesma parte do mundo, portanto há uma conexão. Não duvidei disso”, explicou à AFP o ator Jamie Dornen (norte-irlandês, assim como Anderson) ao final do desfile.

Frente a outras marcas que privilegiam as grandes estrelas musicais, os desfiles da Loewe costumam atrair estrelas de cinema, e desta vez, juntamente a Dorney, destacaram-se Andrew Garfield (“Spiderman”) e Nicholas Braun (“Succession”).

A paleta de cores variou do preto azeviche dos belíssimos sobretudos de couro ao amarelo-limão das calças cigarrete ou o verde-pistache dos suéteres largos.

“As peças (de roupa) são unidas umas às outras: os sapatos às meias, as meias às calças, as calças à jaqueta ou ao sobretudo, o cinto à cintura; em uma tentativa sarcástica de impor, ao invés de propor, um olhar muito parecido com o que ocorre na realidade na colagem em que todos vivemos”, explicou a casa de moda em nota à imprensa.

