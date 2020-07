“Labaredas subiam pela frente do forno”, relata Tadeu Schmidt em incêndio doméstico

O apresentador Tadeu Schmidt publicou em seu Instagram nesta sexta-feira que passou por um susto em casa enquanto esquentava comidas de delivery em seu forno, como precaução contra o novo coronavírus. Segundo ele, houve um descuido de sua parte e quando percebeu as batatas estavam em chamas.

“Está tudo bem! Só estou postando porque está tudo bem. Mas tive que usar um extintor de incêndio pela primeira vez na vida! Passei por um dos momentos mais assustadores da minha vida!”, começou.

“Pra dar um descanso pra nossa cozinheira improvisada, resolvemos pedir comida. Sempre botamos a comida de delivery pra esquentar de novo, como uma precaução extra contra o coronavírus. Só que, desta vez, eu fiz alguma coisa errada. Quando a Valentina foi tirar as batatas, elas estavam em chamas! As labaredas subiam pela frente do forno. Eram grandes e assustadoras! Que pânico!”, detalhou o apresentador do Fantástico.

“Pensei em tanta coisa… ‘E se o fogo se espalhar pela cozinha?!’, ‘Tem garrafas de álcool na área de serviço!’, ‘E se virar um incêndio incontrolável e destruir minha casa?!’, ‘Se eu pegar a vasilha pra botar lá fora vou me queimar!’. Depois de alguns segundos de desespero, lembrei-me do extintor que fica ao lado do elevador e apaguei o fogo! Nem lembro como quebrei o lacre do extintor… Que pavor!”, contou ele.

“A vida da gente tá tranquila e, num descuido, pode acontecer uma tragédia. Claro que essa foto foi tirada vários minutos depois, quando meu coração já tinha voltado ao ritmo normal, apenas pra contar esta história pra vocês. Só me resta voltar pra faxina e deixar a cozinha com quem não põe nossa integridade em risco”, tranquilizou os suguidores.

Veja também