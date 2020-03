Lab eXtremidades promove arte e resistência em SP

O evento “lab eXtremidades no Ateliê 397” vai promover o encontro de artistas, pesquisadores, músicos, curadores, jornalistas e escritores no Ateliê 397 em São Paulo com o objetivo de levar ao extremo as linguagens contemporâneas.

O encontro vai contar com a participação de 23 artistas e 13 trabalhos, sendo quatro performances. A discotecagem ficará por conta de Dudu Tsuda e Ana Elisa Carramaschi e a entrada é gratuita.

Serviço

Lab eXtremidades no Ateliê 397

Dia: 14 de março (sábado)

Horário: das 15h às 22h

Endereço: Rua Gonzaga Duque, 148 – Pompeia, São Paulo

Entrada: gratuita

Para mais informações, acesse https://www.extremidades.art/lab/