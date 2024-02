La Liga vai à Justiça após torcedor dar dedada em ânus de jogador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 13:43 Para compartilhar:

A La Liga, órgão que administra as principais divisões do campeonato espanhol de futebol, confirmou que apresentará uma denúncia contra torcedor que deu uma dedada no ânus do jogador argentino Lucas Ocampos, do Sevilla, durante partida contra o Rayo Vallecano no estádio Vallecas, em Madri, que ocorreu na segunda-feira, 5, enquanto o meia cobrava um lateral. As informações são do jornal TyC Sports.

+ Sevilla bate Rayo Vallecano (2-1) e conquista sua primeira vitória em 2024

+ Atlético de Madrid poupa titulares e Depay garante dura vitória sobre Rayo Vallecano no fim

O fato ocorreu por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, enquanto o jogo válido pela 23ª rodada do campeonato espanhol ainda estava empatado por 1 a 1. Após ser “dedado” ao se aproximar da arquibancada para cobrar um lançamento lateral, o jogador se vira e encara o torcedor por algum tempo, retornando ao gramado e relatando o acontecido ao árbitro. Pelo infrator se tratar de um menor de idade, o caso foi apresentado ao Ministério Público Juvenil.

Em um comunicado, o Sevilla FC tratou o incidente como um “desgosto” e pede para que as medidas descritas no regulamento sejam tomadas pela La Liga, impedindo que tais atos voltem a se repetir. “Esses gestos e comportamentos não deveriam ser tolerados na nossa competição se aspiramos a ser o melhor campeonato do mundo”. O clube ainda ressalta que apoia o jogador que mostrou imensa “compostura e profissionalismo” ao ser ofendido pelo torcedor.

O Rayo Vallecano declarou por nota que não tem qualquer relação com o menor que praticou o ato obsceno, condenando a ação do jovem e trabalhando para identificar o torcedor para que, caso seja um sócio do clube, as medidas cabíveis sejam adotadas de acordo com o regulamento interno. “Ações individuais como esta são opostas aos valores do Rayo Vallecano”, finalizou o time.

“Não acho que todos os torcedores do Rayo sejam assim, mas há sempre um tolo e espero que isso não aconteça em outras áreas, porque se ocorrer no futebol feminino sabemos o que pode se suceder. Me contive porque tenho duas filhas. Esperamos que adotem as sanções necessárias”, declarou Lucas Ocampos em entrevista à DAZN após o fim da partida de segunda-feira, 5.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias