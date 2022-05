La Liga, NBA, Série B… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira Real Madrid entra em campo pela última rodada do Campeonato Espanhol, enquanto Golden State Warriors e Dallas Mavericks fazem segundo jogo das finais do Oeste na NBA

A sexta-feira será marcada por alguns eventos esportivos ao redor do mundo. No Brasil, duas partidas movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Europa, o Real Madrid faz a última partida da temporada no Campeonato Espanhol. Na NBA, Golden State Warriors e Dallas Mavericks fazem o segundo jogo das finais da Conferência Oeste. Confira as transmissões das partidas:





Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Brusque x Tombense

Onde assistir: SporTV

21h30 – Bahia x Tombense

Onde assistir: SporTV

La Liga

16h – Rayo Vallecano x Levante

Onde assistir: Star+

16h – Real Madrid x Bétis

Onde assistir: ESPN

Campeonato Italiano

15h45 – Torino x Roma

Onde assistir: Star+

NBA – Finais da Conferência Oeste

22h – Golden State Warriors x Dallas Mavericks – Jogo 2

Onde assistir: SporTV

NHL – Playoffs

21h – New York Rangers x Carolina Hurricanes – Jogo 2

Onde assistir: ESPN 2

23h30 – Edmonton Oilers x Calgary Flames – Jogo 2

Onde assistir: ESPN 2

