‘La Casa de Papel: Coreia’ ganha primeiro trailer com contextualização do remake asiático

A série ‘La Casa de Papel: Coreia’, um remake coreano do original espanhol de grande sucesso da Netflix, ganhou um trailer-teaser que mostra a motivação do grupo de roubo, relacionando com uma realidade fictícia de uma unificação das Coreias do Sul e Norte.

O elenco da nova versão inclui Yoo Ji-tae (Oldboy) como o Professor; Kim Yunjin (Lost) como Woojin, a versão coreana da inspetora Raquel; Park Hae-soo (Round 6) como Berlim; Jun Jong-seo (Em Chamas) como Tóquio; Lee Won-jong (Hand: The Guest) como Moscou; Kim Ji-hun (The Flower of Evil) como Denver; Jang Yoon-ju (Three Sisters) como Nairóbi; Lee Hyun-woo (To the Beautiful You) como Rio; Kim Ji-hoon (Voice) como Helsinki; e Lee Kyu-ho (#Alive) como Oslo.





A nova versão de La Casa de Papel contará com direção de Kim Hong-sun (Voice) e roteiro de Ryu Yong-jae (Ssaikopaeseu Daieori).

Confira: