Kyrie Irving rompe ligamento do joelho e desfalca os Mavericks no restante da temporada da NBA

O Dallas Mavericks sofreu uma importante baixa em sua equipe para o restante da temporada da NBA. Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o revés para o Sacramento Kings, na madrugada desta terça-feira, e está fora do restante da competição.

Irving se machucou no primeiro quarto da derrota do Dallas por 122 a 98 para os rivais. No lance, ele subiu para fazer a cesta quando sofreu falta de DeMar DeRozan. Ele pisou em falso no pé de Jonas Valanciunas, do Kings, e caiu sobre a perna esquerda. Na sequência, o jogador de 32 anos ficou no chão gritando de dor e logo foi atendido pelos médicos.

Após a contusão, aconteceu ainda uma situação inusitada. Amparado pelo companheiro Anthony Davis, Irving ia para o vestiário quando o técnico Jason Kidd perguntou se ele teria condições de cobrar os lances livres originados pela infração que sofreu. De volta à quadra, e com lágrimas nos olhos, o armador converteu os dois arremessos e saiu definitivamente da partida.

A contusão do armador é o maior revés até agora nesta temporada entre uma série de lesões que vem atingindo os atletas dos Mavericks. Anthony Davis também está entregue ao departamento médico por causa de uma lesão na virilha.

A ausência de um de seus principais destaques pode dificultar o retorno dos atuais campeões da Conferência Oeste aos playoffs. O Dallas não está em uma situação confortável na classificação e ocupa apenas o 10º lugar na tabela.

Anthony Davis, que será reavaliado esta semana para um possível retorno, é uma das três peças importantes que faltam na linha de frente do Dallas. Os pivôs Daniel Gafford (torção no joelho) e Dereck Lively II (fratura por estresse no tornozelo), ainda não têm data prevista para reforçar a equipe na temporada.