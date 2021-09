Kyrie Irving evita falar sobre vacinação contra covid em encontro com a imprensa

O armador Kyrie Irving, do Brooklyn Nets, participou por videoconferência do encontro com a imprensa para a apresentação de sua equipe para a nova temporada da NBA, devido aos protocolos da cidade de Nova York contra a pandemia de covid-19, segundo a imprensa norte-americana.

Irving, um dos três destaques dos Nets, participou do chamado ‘Media Day’ por meio de uma transmissão por vídeo na qual se recusou a confirmar se havia recebido a vacina contra o coronavírus e evitou a fazer qualquer comentário sobre esta questão, solicitando respeito à sua privacidade.

Pouco antes, o site noticioso The Athletic havia informado que Irving não participaria da entrevista coletiva por não cumprir os protocolos contra a pandemia da cidade de Nova York, o que gerou dúvidas sobre o futuro do jogador, se ele conseguirá competir em suas partidas na casa da equipe nesta temporada que começa em 19 de outubro.

“Obviamente, não posso estar aí hoje, mas isso não significa que eu me imponha limites no futuro para poder me juntar à equipe”, disse Irving na videoconferência.

O armador de 29 anos se recusou a responder a perguntas sobre sua posição sobre a vacina contra o coronavírus e sua futura disponibilidade para os Nets em jogos em casa.

“Gostaria de manter essas coisas em privado e tratá-las da maneira certa com minha equipe e seguir em frente com um plano juntos”, declarou.

“Tudo será conhecido no devido tempo, assim que tivermos esclarecido isso. De agora em diante, por favor, respeitem minha privacidade”, concluiu.

Na semana passada, a revista Rolling Stone publicou um artigo sobre a situação da vacinação na NBA e estimou, de acordo com fontes não identificadas da liga americana de basquete, que entre 50 e 60 jogadores não receberam nenhuma dose.

O artigo também destacou que Irving, que é um dos vice-presidentes da Associação de Jogadores da NBA, “curtiu” postagens no Instagram que promovem conspirações satânicas sobre a aplicação de vacinas na população negra para controlá-los, por meio de um grande computador.

Além de Nova York, a cidade de São Francisco (Califórnia) também exige que os atletas profissionais apresentem comprovante de vacinação para competir em quadras cobertas.

O canadense Andrew Wiggins, do Golden State Warriors, exigiu uma isenção por motivos religiosos para poder jogar em na casa da equipe da cidade da Califórnia sem ser vacinado, mas a NBA negou o pedido.

