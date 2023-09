Kyrie Irving elogia Djokovic por ser antivacina, mas tenista sérvio rejeita rótulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 15:16 Compartilhe

O armador Kyrie Irving, do Dallas Mavericks, comemorou a vitória de Novak Djokovic no US Open de um jeito diferente. O jogador da NBA aproveitou o triunfo do sérvio nos Estados Unidos para reforçar a sua posição antivacina, sugerindo que o tenista levou a melhor por não ter se imunizado durante a pandemia da covid-19. Os comentários foram compartilhados pelo americano em sua conta oficial no Instagram.

“Novak Djokovic, não vacinado, venceu o US Open! Ele venceu e nós também!”, escreveu Irving. Em outra postagem, o jogador de basquete compartilhou um meme de caráter negacionista. “Droga! Você está certo sobre todas essas teorias da conspiração ao longo dos anos. Achei que você fosse louco”, diz a frase na imagem.

Em 2021, Irving ficou diversos meses afastado das quadras da NBA por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19. Ele chegou a ser suspenso por tempo indeterminado pela liga antes de ser autorizado a voltar a jogar. Nas redes sociais, ele é conhecido por compartilhar conteúdos sobre de teorias conspiratórias facilmente refutáveis, como, por exemplo, a da Terra plana e de que o Holocausto não aconteceu.

O que possivelmente Irving não esperava é o fato de Djokovic adotar uma postura diferente em relação às vacinas. Após conquistar o seu 24º título de Grand Slam, o sérvio concedeu uma entrevista ao ex-tenista americano John McEnroe, no programa “McEnroe’s Places”, em que afirmou que nunca colocou em dúvida a eficácia do imunizante e disse que se sentiu um “vilão mundial” por escolher não se vacinar.

“Eu nunca fui antivacina. Sempre fui a favor da liberdade de escolha. E isso é algo que realmente tomamos como garantido. Eu não sentia como se muitas pessoas pudessem escolher. Eu só queria competir e queria jogar tênis porque é o que eu faço de melhor mundo”, disse o atleta.

O retorno ao topo do ranking da ATP chega para Djokovic após um 2022 conturbado. O tenista perdeu a edição do ano passado do Aberto da Austrália porque a Justiça não permitiu a sua entrada no país sem estar vacinado. Ele acabou ficando fora também do US Open e não participou de outros torneios tradicionais, como Montreal e Indian Wells.

