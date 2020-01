Kyrgios vence Tsitsipas na ATP Cup

O australiano Nick Kyrgios, número 29 do mundo, arrancou uma vitória de prestígio nesta terça-feira na ATP Cup, superando o grego Stefanos Tsitsipas (6º) em três sets, 7-6 (9/7), 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), após 2h30 de uma partida parelha.

Embora a partida não tivesse valor para a competição, já que a Austrália tinha classificação garantida para a próxima fase desde domingo, enquanto a Grécia estava eliminada, os dois tenistas lutaram por cada ponto, brilhando principalmente no saque, com 25 aces para Kyrgios e 18 para Tsitsipas.

Números que alimentam o fundo de ajuda para as vítimas dos incêndios na Austrália, já que Kyrgios prometeu doar 200 dólares australianos (cerca de 120 euros) para cada ace que conseguir no torneio.

“Eu sabia que seria um jogo disputado. Nos enfrentamos uma vez no passado e a partida tinha acabado no tie-break do terceiro set”, declarou Kyrgios após o confronto.

Kyrgios, famoso pelo temperamento explosivo dentro e fora das quadras, teve atitude exemplar durante toda a partida.

O mesmo não pode ser dito de Tsitsipas. O jovem grego de 21 anos ficou furioso após perder o primeiro set, jogando a raquete na banco de descanso e acertando seu pai, que também exercia a função de técnico à beira da quadra.

Nas quartas de final, a Austrália, primeira do grupo F e invicta no torneio, enfrentará a Grã-Bretanha.

acd/ind/dep/am