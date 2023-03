Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 27/02/2023 - 16:06 Compartilhe

Nick Kyrgios, número 19 do mundo, segue se recuperando de lesão no joelho e desistiu de disputar o Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, que será jogado a partir do meio da semana que vem.

Kyrgios segue sem competir na temporada e ainda não deu prazo de retorno. Outras baixas foram confirmadas nesta segunda-feira como a do americano Sebastian Korda, quadrifinalista do Australian Open, do belga David Goffin , do americano Reilly Opelka e do francês Benjamin Bonzi, que veio do vice em Marselha, na França, no domingo.

Thiago Monteiro aproveitou essas ausências e ganhou vaga direta na chave do evento Masters 1000 sem precisar do qualifying. Outros que entraram foram o espanhol Bernabe Zapata, semi do Rio Open, o australiano Jason Kubler, o alemão Oscar Otte e o espanhol Roberto Baena.





E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias