Kyrgios elimina argentino Báez no Masters de Montreal, espanhóis Bautista e Carreño avançam

AFP 09/08/2022 - 20:40 Compartilhe

O australiano Nick Kyrgios estreou nesta terça-feira com vitória sobre o argentino Sebastián Báez na primeira fase do torneio de Montreal, enquanto a ‘Armada Espanhola’ comemorou com as vitórias de Roberto Bautista e Pablo Carreño Busta.

Kyrgios, que venceu o torneio de Washington no domingo, derrotou o sul-americano com parciais de 6-4 e 6-4 em uma hora e 26 minutos.

O australiano enfrentará agora o russo Daniil Medvedev, primeiro cabeça de chave.

Com seu saque poderoso, o australiano dominou a partida com seis aces e também aproveitou 14 erros não forçados de seu adversário.

O vice-campeão de Wimbledon 2022 mostrou seu melhor tênis como vem fazendo este ano, em que somou boas atuações no nível Masters 1000, como quando venceu um set diante do imbatível espanhol Rafael Nadal nas quartas de final em Indian Wells e chegou às oitavas de final em Miami.

Já o jovem argentino disputou três finais no circuito ATP até agora este ano com um balanço de 1-2, mas ainda não teve impacto nas competições do Masters 1000. Ele não conseguiu vencer uma partida em Indian Wells, Miami e Monte Carlo, e só obteve uma vitória em Roma.

Por outro lado, a ‘Armada Espanhola’ teve vitórias de Pablo Carreño e Roberto Bautista, 14º cabeça de série, e uma derrota de Pedro Martínez.

Carreño iniciou sua trajetória no Masters 1000 pela manhã vencendo o italiano Matteo Berrettini, décimo primeiro cabeça de chave, por 6-3 r 6-2 em uma hora e 18 minutos.

Na segunda fase, vai enfrentar o vencedor da partida entre o dinamarquês Holger Rune e o italiano Fabio Fognini.

Por sua vez, Bautista eliminou o americano Marcos Girón por 7-6 (7/5) e 6-3 em duas horas.

Bautista enfrentará na segunda rodada o americano Johnson Brooksby.

Enquanto isso, seu compatriota Martínez foi eliminado pelo veterano francês Gael Monfiels, 17º cabeça de chave, com parciais de 7-6 (7/4), 3-6 e 6-2.

O francês vai enfrentar na próxima rodada o americano Maxime Cressy, que eliminou o russo Aslan Karatsev com um duplo 6-4.

Em outro jogo, o croata Marin Cilic, décimo terceiro cabeça de chave, eliminou seu compatriota Borna Coric por 6-3 e 6-2 em uma hora e 23 minutos.

O adversário de Cilic na segunda fase será o russo Karen Khachanov, que estreou na segunda-feira com vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo.

– Resultados desta terça-feira no Masters 1000 de Montreal:

Primeira fase:

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) x Alexis Galarneau (CAN) 6-4, 7-5

Adrian Mannarino (FRA) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 6-3

Pablo Carreño (ESP) x Matteo Berrettini (ITA/N.11) 6-3, 6-2

Maxime Cressy (EUA) x Aslan Karatsev (RUS) 6-4, 6-4

Marin Cilic (CRO/N.13) x Borna Coric (CRO) 6-3, 6-2

Tommy Paul (EUA) x Vasek Pospisil (CAN) 6-4, 6-4

Nick Kyrgios (AUS) x Sebastián Báez (ARG) 6-4, 6-4

Alex De Miñaur (AUS) x Denis Shapovalov (CAN) 7-5, 7-6 (7/4)

Roberto Bautista (ESP/N.14) x Marcos Girón (EUA) 7-6 (7/5), 6-3

Gael Monfils (FRA/N.17) x Pedro Martínez (ESP) 7-6 (7/4), 3-6, 6-2

Jack Draper (GBR) x Hugo Gaston (FRA) 6-2, 6-3

Daniel Evans (GBR) x Filip Krajinovic (SRB) 6-2, 1-6, 6-0

meh/ma/gfe/aam