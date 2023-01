Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 2:12 Compartilhe





O tenista australiano Nick Kyrgios, número 21 do mundo, desistiu, nesta segunda-feira, da disputa do Australian Open por conta de uma lesão no joelho. O tenista defendia segunda rodada do ano passado em simples e o título de duplas (com Thanasi Kokkinakis).

Kyrgios era o 19º favorito e enfrentaria o russo Roman Safiullin na primeira rodada e será substituído por um lucky-loser e tinha Novak Djokovic para uma possível oitavas de final no torneio.

O problema do australiano foi na região do menisco e ainda não jogou nesta temporada. Ele chegou a fazer um treino de luxo com cobrança de ingresso na sexta-feira.





O tenista anunciou que fará uma artroscopia no joelho e espera jogar em Indian Wells, em março.

