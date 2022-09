Kyrgios dá show, derruba campeão Medvedev e tira o russo do Nº 1

admin3 04/09/2022 - 23:21 Compartilhe







O australiano Nick Kyrgios, número 25 do mundo, deu show em um jogão contra Daniil Medvedev e eliminou o atual campeão do US Open na noite deste domingo nas oitavas de final do último Grand Slam do ano.

Kyrgios marcou 3 sets a 1 com parciais de 7/6 (13/11) 3/6 6/3 6/2 após 2h53min de duração na lotada quadra central, o Arthur Ashe Stadium.

Este foi o quinto jogo entre eles e Nick ostenta quatro vitórias (só perdeu no Australian Open deste ano).

A derrota simboliza a perda da liderança do ranking para o russo que defendia 2000 pontos e só irá somar 180. Assim, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud vão lutar pelo topo até o fim do torneio.

Kyrgios alcança seu maior resultado no torneio e irá enfrentar o russo Karen Khachanov, 27º favorito, que marcou 3 sets a 2 sobre o espanhol Pablo Carreño, 12º favorito, com parciais de 4/6 6/3 6/1 4/6 6/3. Será o tira-teima entre eles. Nick o venceu no Australian Open de 2020 em cinco sets e Khachanov levou a melhor em Cincinnati em 2019.

O jogo

O primeiro set foi um show dos dois. Nick abriu 4 a 2 com quebra, mas levou o empate. Os pontos foram espetaculares e o duelo caminhou a um merecido tie-break. Medvedev teve vários set-points, alguns no saque, mas nick salvou com winners e belos voleios. Nick teve suas chances, mas Daniil se recuperava com erro do australiano. Até que Nick fechou com erro do russo e fez 7/6 (13/11).

Após ida ao vestiário, Kyrgios voltou desconectado da partida e viu Medvedev abrir 5 a 1 com duas quebras. Ele devolveu uma delas, mas Daniil fechou o segundo set.

No terceiro, Kyrgios fez uma bobagem ao pegar bola fora do russo e ainda invadir quadra em ponto importante onde teria o break-point no segundo game. Ele saiu sorrindo, perdeu o game, mas voltou a devolver bem, quebrou e fechou o set com convicção por 6/3.

No quarto set o australiano continuou em alto nível., quebrou, abriu 3 a 1 após game apertado, devolveu muito o saque e ampliou para 4 a 1 com o serviço e fechou com maestria com belos saques e um ace.

