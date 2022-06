Kyrgios acusa público de insultos racistas em Stuttgart Episódio aconteceu durante a semi do ATP contra Andy Murray

Após derrota para Andy Murray neste sábado na semifinal do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, Nick Kyrgios acusou a torcida de insultos racistas contra sua pessoa. Ele saiu derrotado por 7/6 (7/5) 6/2.





Kyrgios aprontou no jogo quebrando a raquete no chão e até levando game-penalty no começo do segundo set, mas afirma que foi chamado de ovelha negra.

“Quando isso vai parar ? Lidar com insultos racistas do público ? Entendo que meu comportamento não é o melhor de todos mas ‘sua pequena ovelha negra’, pequenos comentários assim são inaceitáveis . Quando eu retalio o público sou penalisado. Uma bagunça”, disparou o australiano no instagram.

