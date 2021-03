Kyra Gracie desabafa ao receber críticas sobre corpo pós-parto: ‘Confio no meu taco’

A lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie publicou um desabafo em seu Instagram nesta quarta-feira (3), comentando a respeito das críticas que têm recebido por suas fotos depois que deu à luz o pequeno Rayan, nascido em janeiro, terceiro filho da atleta com o ator Malvino Salvador.

Kyra comenta que em suas duas primeiras gravidezes chegou a pensar que seu corpo não “voltaria ao normal” e que ficou com receio de postar fotos dele fora de forma, mas que dessa vez ela “resolveu se libertar”.

“Dessa vez eu resolvi me libertar, porque eu vi o quanto as pessoas que me seguem e que são mães ou que são grávidas, e meninas que às vezes olham nos Instagrams aquelas fotos de mães que postam as fotos com vários filtros, photoshop, mas que na verdade aquilo não é a realidade”, disse Kyra.

Ela diz que tem recebido muitos feedbacks positivos e negativos, inclusive de pessoas que a chamam de horrorosa.

“Tenho colocado várias fotos da minha maternidade real. Como que o meu corpo se transformou depois da chegada do Rayan e confesso que recebi vários feedbacks, positivos e negativos. Negativos criticando, ‘nossa, você tá horrorosa’, ‘que barriga é essa?’, ‘como você tem coragem de postar?’, ‘eu teria vergonha de postar'”, diz a lutadora.

Mas Kyra demonstra não estar muito preocupada com os comentários negativos, e reforça para as mulheres que não há “corpo perfeito” pós-parto.

“Eu não tô nem aí pras críticas, tá? Porque eu confio no meu taco e eu acho que a autoconfiança, a maneira que você é, isso é o que importa. E assim eu vou ser aqui nas redes sociais. Mulheres, não existe vida perfeita pós-parto. A verdade é que todo mundo fica assim, todo mundo fica fora de forma, todo mundo fica gordinho, fica cansado pra caramba e essa é a minha verdade”.

Além de Rayan, Kyra e Malvino são pais de Ayra, de 6 anos, e de Kyara, de 4. Assista abaixo ao desabafo da lutadora.

