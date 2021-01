Kyra Gracie dá à luz a Rayan, seu terceiro filho com Malvino Salvador Família Gracie segue crescendo; casal já tem Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4 anos

Kyra Gracie, integrante da família Gracie, deu à luz na última sexta-feira a Rayan, seu terceiro filho com o ator Malvino Salvador. De acordo com a “Revista Quem”, Rayan nasceu no Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com 3,9 kg e 59 cm. O casal já tem dois filhos: Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4 anos. O ator também tem Sophia, de 9 anos, de seu anterior relacionamento.

A lutadora postou fotos ao lado do ator a caminho da maternidade na madrugada de quinta para sexta-feira em seu perfil em uma rede social.

– No caminho para maternidade pela terceira vez na minha vida. Segunda foto já com as contrações. Vem, Rayan, pra completar a nossa família de Jiu-Jiteiros – escreveu Kyra na legenda de sua postagem no Instagram

Kyra Gracie é cinco vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu e três vezes campeã mundial de Grappling. Ela também é professora na academia “Grace Kore”, que dá aula de Jiu-Jitsu para crianças e adultos.

