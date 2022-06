Kylie Jenner aposta em pilates no pós-parto; conheça os benefícios Aliar prática à caminhada pode ser a chave para recuperar saúde após a gestação

A jornada pós-parto de cada mãe é diferente, mas uma coisa é certa: seu corpo não é exatamente igual ao de antes da gravidez. Felizmente, embarcar em uma jornada fitness pode te ajudar a recuperar sua energia e disposição anteriores, e o pilates pode ser uma ótima forma de começar — e a empresária e socialite Kylie Jenner pode provar.

De acordo com a revista “People”, em abril, dois meses após dar à luz a seu segundo filho, Jenner compartilhou em seu Instagram que a mistura de pilates e caminhadas era sua aliada na perda dos 27 quilos que havia ganhado durante a gravidez — e que já havia perdido nove deles.

Como um exercício de baixo impacto, o pilates pode ser excelente para pessoas que sofrem com dores articulares ou recuperam-se de lesões. Com informações da “POPSUGAR”, conheça mais sobre os benefícios do pilates — e como ele pode te ajudar após uma gestação.

Benefícios do pilates dentro e fora do pós-parto

Focado na movimentação do core — região descrita pelo “Eu Atleta” como “29 pares de músculos que suportam e estabilizam bacia, pélvis e abdome e fica ao redor de toda região do tronco” —, o pilates alonga e fortalece o corpo, podendo ser feito em um estúdio especializado ou até mesmo em casa.

Dessa forma, quando se trata da prática, “todo exercício incorpora não apenas um movimento, mas uma respiração e um objetivo, tornando você mais consciente de quais músculos está trabalhando e para qual benefício”, explica a instrutora de pilates Katie Warmuth.

Com a junção de pilates e caminhada, como pratica Jenner, é possível obter treinamento de resistência e cárdio ao mesmo tempo, além de uma adição de mindfulness — a atenção plena obtida com exercícios que te colocam em sintonia com seu próprio corpo (pilates) e com o ambiente ao seu redor (caminhadas).

Nesse sentido, é importante ter em mente que cada pessoa pode prosperar com treinos diferentes, “e qualquer rotina que pareça melhor para sua mente e corpo é a que você deve seguir hoje”, como pontua o portal.