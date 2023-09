Kylie Jenner e Timothée Chalamet assumem relacionamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 4:15 Compartilhe

Acabaram-se as dúvidas: Kylie Jenner, de 25 anos, e Timothée Chalamet, de 27, estão namorando. A empresária e o ator compareceram juntos a um show de Beyoncé nesta segunda-feira, 4, em Los Angeles (EUA), e trocaram muitas carícias em público.

Em imagens obtidas com exclusividade pelo “TMZ”, o casal aparece curtindo o evento em clima de romance, com direito até à “mão boba” do ator de “Duna” (2021). (Confira o vídeo aqui).

Rumores de um possível envolvimento entre Kylie e Timothée já vinham ganhando força desde abril, mas só foram confirmados agora.

Esse é o primeiro relacionamento da caçula das irmãs Kardashian-Jenner desde o namoro com o rapper Travis Scott, com quem ela tem dois filhos: Stormi (5) e Aire (2). Timothée, por sua vez, já foi apontado pela imprensa americana como affair de diversas atrizes e modelos. No entanto, seu último relacionamento público foi com a atriz Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp, entre 2018 e 2020.

