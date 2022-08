Kylie Jenner desabafa sobre filha: ‘Não me deixa mais vesti-la’

Kylie Jenner usou suas redes sociais para desabafar sobre o fato de a primogênita, Stormi Webster, de 4 anos, já ter a sua personalidade forte e ter a suas próprias decisões com relação ao estilo. A empresária do clã Kardashian postou uma série de fotos da pequena e em um dos registros lamentou: “Ela não me deixa mais vesti-la”, disse, acrescentando emojis com expressão de choro.







Nos registros dos looks antigos de Stormi, a garotinha aparece com roupas grifadas, incluindo uma das fotos em que ela aparece usando vestido Christian Dior rosa e branco combinado com sandálias claras, um conjunto preto e vermelho adornado com uma bolsa de cristal e uma roupa azul que fez um momento combinando entre mãe e filha.

A garotinha, de fato, tem a quem puxar, afinal Kylie normalmente surpreende os fãs com seus looks extravagantes em fotos na web. Recentemente ela deixou os seguidores boquiabertos ao posar com um vestido preto colado para ir ao restaurante Craig’s, que fica em West Hollywood, em Los Angeles.