Kylie Jenner cria linha de maquiagens inspirada em sua filha

Kylie Jenner teve a sua bebê no dia 1º de fevereiro e, apenas 22 dias depois, já anunciou a nova coleção de sua marca de maquiagem, a Kylie Cosmetics. A linha foi completamente inspirada em sua filha, e a empresária revelou em seu Stories, no Instagram, que trabalhou no lançamento durante a gravidez: “Gastei muito tempo nessa coleção, então vou dar o máximo para mostrar todos os detalhes divertidos”.

Com lançamento esperado para dia 28 de fevereiro, a linha chamada Coleção do Tempo, possui diversas referências a tempestade, em inglês “storm”, já que o nome de sua bebê é Stormi.

São duas paletas de sombras com 10 cores cada, chamadas “Calm Before the Storm” (calmaria antes da tempestade) e “Eye of the Storm” (olho da tempestade), além de dois duos de glitter para os olhos, quatro cores de batons e uma paleta de iluminadores. Todas as embalagens são decoradas com muitos raios, ainda seguindo o tema proposto por Kylie.