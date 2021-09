Kylie Jenner confirma rumores e revela estar grávida pela segunda vez

Kylie Jenner confirmou na noite desta terça-feira (7) os rumores de que estaria grávida novamente, ao publicar um vídeo em seu Instagram em que mostra diversos registros de sua segunda gravidez do rapper Travis Scott.

No vídeo, a caçula da família Kardashian-Jenner mostra imagens de quando mostrou o resultado de um teste de gravidez a Travis, momentos em que realiza um ultrassom ao lado do marido e da filha, Stormi, e a revelação para a matriarca da família, Kris Jenner.

Há cerca de um mês, rumores sobre a gravidez de Kylie ganharam força nas redes sociais, e de acordo com as imagens mostradas no vídeo, quando eles surgiram, Kylie já estaria mesmo grávida, uma vez que já aparece nas imagens com uma barriga já em desenvolvimento.

