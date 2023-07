Kylie Jenner confessa ter colocado silicone e declara arrependimento: ‘Tinha seios lindos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 10:48 Compartilhe

A beleza da modelo e empresária Kylie Jenner, de 25 anos, sempre chamou a atenção. Apesar das mudanças físicas ao longo dos anos, ela negava ter feito alguma cirurgia estética de grande porte, entretanto, no último episódio da terceira temporada do reality show “The Kardashians“, a americana admitiu ter colocado prótese de silicone nos seios.

“Fiz meus seios antes de [dar à luz] Stormi. Seis meses depois de ter Stormi, sem pensar que gostaria de ter um filho aos 20 anos, como se eles ainda estivessem se recuperando”, confessou.

Kylie demonstrou arrependimento pela intervenção estética. “Eu tinha seios lindos, como seios naturais, simplesmente lindos, com tamanho perfeito, tudo perfeito, e eu só queria, obviamente, nunca ter feito, para começar”, declarou.

Para quem deseja se submeter à cirurgia, a modelo aconselhou esperar ter filhos, caso queira ser mãe. “Eu ficaria com o coração partido se ela [Stormi, sua filha] quisesse fazer o corpo aos 19 anos”, admitiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias