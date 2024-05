Kylian Mbappé oficializa sua saída do Paris Saint-Germain

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 15:20 Para compartilhar:

O atacante Kylian Mbappé oficializou sua saída do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira,10, após jogar durante sete anos no clube da capital francesa.

“É meu último ano no Paris SG, não vou estender e vou encerrar minha aventura em algumas semanas, vou jogar minha última partida no Parque dos Príncipes no domingo” [no campeonato francês contra o Toulouse], anunciou o jogador de 25 anos em sua conta do Instagram.

“É duro, é duro, e eu nunca pensei que seria tão difícil anunciar isso. Deixar meu país, a França, a Ligue 1, um campeonato que eu sempre conheci. Mas eu acho que eu precisava disso, de um novo desafio, depois de sete anos”, completou o atacante no vídeo publicado nas redes sociais.