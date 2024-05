Kylian Mbappé oficializa sua saída do Paris Saint-Germain

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 16:35 Para compartilhar:

O atacante Kylian Mbappé oficializou sua saída do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira (10), no final da temporada, após jogar durante sete anos no clube da capital francesa.

“É meu último ano no Paris SG, não vou estender e vou encerrar minha aventura em algumas semanas, vou jogar minha última partida no Parque dos Príncipes no domingo” [no campeonato francês contra o Toulouse], anunciou o jogador de 25 anos em suas redes sociais.

Mbappé chegou ao PSG no fechamento do mercado no início da temporada de 2017-2018, vindo do Monaco. Desde então, alcançou números impressionantes com o clube parisiense, com seis títulos da Ligue 1 (2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024), que se somaram ao que havia conquistado com o Monaco em 2017. Também conquistou a Copa da França três vezes com o PSG (2018, 2020 e 2021).

Foi nestes anos no PSG que Mbappé passou de um jovem promissor a um grande astro internacional, especialmente com o título mundial com a França em 2018.

A sua última temporada no PSG foi marcada pela sensação contínua de estar perto de uma despedida.

Começou a temporada afastado do grupo por um tempo, em meados de 2023, devido à recusa em ativar uma opção no seu contrato que lhe permitia continuar por mais um ano, até junho de 2025.

Mais tarde, ele foi reintegrado ao grupo e jogou com seus companheiros durante a temporada.

Em fevereiro, a imprensa francesa já havia publicado que o jogador havia comunicado aos dirigentes do clube que não iria renovar o contrato e que sairia em junho. Por isso, sua saída do Paris Saint-Germain era dada como certa há meses.

Embora Mbappé não tenha revelado em nenhum momento, nem na sua mensagem de vídeo desta sexta-feira, o seu próximo destino, a imprensa espanhola publica há meses que o jogador francês teria fechado um acordo para se transferir para o Real Madrid a partir do dia 1º de julho.

