Kylian Mbappé é reintegrado ao elenco do PSG

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/08/2023 - 11:10

O atacante francês Kylian Mbappé, afastado há várias semanas pela diretoria do Paris Saint-Germain, foi reintegrado ao elenco principal, anunciou o clube neste domingo (13).

“Depois de conversas muito construtivas e positivas entre o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé antes do jogo contra o Lorient, neste sábado, 12 de agosto, o jogador foi reintegrado ao grupo para o treino desta manhã”, informou o PSG em um comunicado.

Mbappé e PSG mantinham uma queda de braço desde que o acatante comunicou à diretoria que quer deixar o clube após o fim de seu contrato, que termina em junho do ano de 2024, sem renová-lo.

Tal condição é inaceitável pelos dirigentes, que passaram a considerar uma venda do jogador já nesta janela de transferências para que ele não saísse de graça.

“Nós queremos que ele fique, podemos repetir isso duas ou três vezes. Mas não pode sair de graça. Isso não é negociável”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, no dia 5 de julho.

O clube decidiu então afastar Mbappé do elenco principal, deixando-o de fora da excursão de pré-temporada por Japão e Coreia do Sul.

O atacante também não foi relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Francês, no empate em 0 a 0 com o Lorient, no sábado.

