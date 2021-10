Kyler Murray lidera corrida pelo prêmio de MVP para os apostadores Astro do Arizona Cardinals está tendo uma temporada quase perfeita, dominando com as pernas e pelo ar

A corrida para o prêmio de MVP da temporada da NFL ganhou um novo líder, de acordo com os sites de apostas. O quarterback Kyler Murray, estrela do invicto Arizona Cardinals, é quem aparece na primeira posição para a indústria de aposta esportiva, superando Patrick Mahomes, antes o antigo favorito. O camisa 1 dos Cards tem odds de 5.80 para vencer a premiação na KTO.com.

Kyler Murray tem começo empolgante após quatro semanas na NFL. Além de liderar o invicto Arizona, Murray tem 1273 jardas passadas, com nove touchdowns lançados e quatro interceptações. O quarterback ainda contribui com as pernas no ataque de Kliff Kingsbury, tendo marcado 3 TDs corridos e somando 109 jardas corridas.

O top-3 dos principais candidatos ao prêmio de MVP da NFL é completado por Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, com odds de 7.20, e Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, com odds de 7.60. O veterano Tom Brady aparece na briga na quarta colocação. Uma aposta vencedora no ‘vovô’ da liga pode render 9.40 para cada R$ 1 apostado.

