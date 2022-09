Kvitova vence Muguruza e vai às oitavas do US Open

AFP 03/09/2022 - 17:32 Compartilhe

A tenista tcheca Petra Kvitova derrotou neste sábado a espanhola Garbiñe Muguruza e se classificou para as oitavas de final do US Open.







Kvitova fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5-7, 6-3 e 7-6 (12/10), em duas horas e 38 minutos de partida.

A próxima adversária da tcheca será a americana Jessica Pegula, que eliminou a chinesa Yue Yuan, também por 2 sets a 1.

Outra classificada para as oitavas é a bielorrussa Victoria Azarenka, que passou pela croata Petra Martic por 2 a 0.

