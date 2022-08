Kvitova vence Keys e chega pela 1ª vez à final do WTA 1000 de Cincinnati

AFP 20/08/2022 - 16:26 Compartilhe

A tenista tcheca Petra Kvitova derrotou neste sábado a americana Madison Keys e avançou pela primeira vez na carreira à final do WTA 1000 de Cincinnati.

Kvitova, bicampeã de Wimbledon (2011 e 2014) e número 28 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (6/8), 6-4 e 6-3, em duas horas e 20 minutos de partida.

Keys, campeã em Cincinnati em 2019, chegava ao confronto embalada pela vitória nas quartas de final sobre a líder do ranking da WTA, a polonesa Iga Swiatek, mas sucumbiu à potência do serviço de Kvitova nos momentos decisivos do jogo.

“Foi uma partida incrível. Esperava que fosse difícil, mas não tanto”, reconheceu a tcheca, que com o resultado garante seu retorno ao Top 20 do tênis feminino.

“Não me importa o ranking, o importante é estar em mais uma final. Jogo tênis para isso, para competir pelos troféus”, acrescentou a jogadora, que não escondeu o choro depois da vitória.

“Eu me emocionei no final. O jogo foi muito duro mentalmente”, explicou.

Kvitova, de 32 anos, enfrentará na final a vencedora da outra semifinal, entre a bielorrussa Aryna Sabalenka e a francesa Caroline Garcia.

gbv/ma/cb