Kvitova cai na estreia em Indian Wells e perde 2ª seguida em sua volta ao circuito após ser mãe

Petra Kvitova foi uma das grandes tenistas do mundo na década passada, na qual ganhou dois Grand Slams (em Wimbledon) e figurou como número dois do mundo. Sem jogar desde o fim de 2023, quando anunciou que deixaria o circuito para ser mãe, ela disputou apenas sua segunda competição no retorno às quadras nesta quarta-feira e, mais uma vez, caiu na estreia, agora no WTA 1000 de Indian Wells.

Ainda carente de ritmo e buscando retomar o jogo que a fez uma das tenistas mais talentosas e agressivas do planeta, a checa foi eliminada pela francesa Varvara Gracheva, parciais de 6/4, 3/6 e 4/6. Depois de 18 meses de ausência por causa na gestação do filho Petr, Kvitova voltou às quadras em Austin e já tem convite para atuar no WTA de Miami, onde foi campeã em 2023.

Foi justamente na próxima competição que ela jogou pela última vez diante de Gracheva. E, na ocasião, venceu em sets diretos. Nesta quarta, Kvitova até largou bem, com 6 a 4. Mas acabou sentindo a falta de ritmo e permitiu a virada para uma rival que fez questão de homenageá-la.

“Se me deixarem recuar um pouco (na análise do jogo), eu realmente quero parabenizá-la”, disse em sua entrevista na quadra a francesa. “Porque ela teve um filho recentemente e estou muito feliz que ela agora tenha o papel de mãe e tenista, o que é muito exigente”, seguiu Gracheva. “É muito inspirador para os esportes, às atletas, às mulheres, é simplesmente incrível. Petra, minha admiração por você, você é a melhor”, completou.

Enquanto Kvitova se prepara para voltar à Miami, como campeã de 2023 – não defendeu o título em 2024 -, Gracheva terá uma dura missão na segunda rodada em Indian Wells, onde encara a talentosa e jovem russa Mirra Andreeva na sexta-feira.