Kvaratskhelia se despede do Napoli nas redes sociais

O atacante georgiano do Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, a quem a imprensa coloca muito próximo do Paris Saint-Germain, se despediu do clube italiano nesta quinta-feira (16) numa mensagem em sua conta no Instagram.

“É difícil para mim, mas é hora de dizer adeus” disse o ponta-esquerda de 23 anos, que não indicou nada sobre o seu próximo destino.

Em um longo vídeo em que é visto em diversos locais simbólicos da cidade de Nápoles, o jogador que foi crucial na conquista do ‘Scudetto’ em 2023 afirma ter vivido “momentos incríveis” e “emoções extraordinárias” na equipe napolitana.

Kvaratskhelia chegou ao Napoli em julho de 2022 e na mensagem desta quinta-feira disse que foi “uma grande honra” vestir a camisa do clube.

“Te digo adeus, mas sempre te carregarei em meu coração”, garantiu ele.

O atacante também aproveitou a mensagem para homenagear Diego Maradona, a lenda argentina de Nápoles, a quem descreve como o “Deus do futebol”.

Segundo fonte próxima à operação, o PSG negocia a contratação de Kvaratskhelia. O técnico do Napoli, Antonio Conte, anunciou no sábado que o jogador georgiano havia pedido para deixar o clube.

