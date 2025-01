Kvaratskhelia se despede do Napoli em post nas redes sociais

ROMA, 16 JAN (ANSA) – A aventura do ponta esquerda Khvicha Kvaratskhelia pelo Napoli chegou ao fim. Através de uma publicação nas redes sociais, o jogador georgiano se despediu dos torcedores do clube italiano.

Na mensagem, o atleta, que muito provavelmente reforçará o Paris Saint-Germain, agradeceu o apoio recebido durante sua passagem pelos azzurri e mencionou que “é hora de dizer adeus”.

“Passei um tempo incrível aqui, compartilhamos muitas memórias juntos e vivenciamos muitas emoções incríveis. Nápoles foi meu lar, onde me senti maravilhosamente bem graças a cada um de vocês. Nápoles é uma cidade do futebol, Nápoles vive com o futebol, e estou feliz por fazer parte dessa grande história.

Foi uma grande honra para mim vestir esta camisa”, escreveu.

Embora tenha havido uma onda de frustração e críticas dos torcedores napolitanos, as mensagens em sua postagem foram em grande parte positivas.

Kvaratskhelia chegou a visitar um mural dedicado ao ex-jogador Diego Maradona localizado na região central de Nápoles antes de deixar o Napoli de forma definitiva.

O georgiano, que era completamente desconhecido no cenário do futebol europeu, foi adquirido pelo Napoli após se destacar com a camisa do modesto Dinamo Batumi. Ele rapidamente se encaixou no clube italiano e o ajudou a vencer o Scudetto em 2022/23.

O próximo destino de Kvaratskhelia deverá ser o PSG, que desembolsará mais de 70 milhões de euros para tirá-lo do Napoli.

(ANSA).