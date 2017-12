Kuroda, do BC do Japão, diz que iene fraco tem efeitos positivos e negativos

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta terça-feira que a desvalorização do iene pode ter tanto efeitos positivos quanto negativos, evitando responder diretamente à pergunta de um parlamentar de oposição sobre se o BoJ estaria disposto a usar sua política monetária para enfraquecer o iene.

“É verdade que o iene fraco impulsiona os preços através de aumentos nos preços de importações”, disse Kuroda numa comissão parlamentar.

Ao mesmo tempo que quedas na moeda japonesa tendem a ampliar os lucros das exportadoras, também podem pesar para o setor não manufatureiro e famílias por meio de maiores custos de importação, afirmou Kuroda.

Ao ser perguntado sobre os possíveis riscos da agressiva política de relaxamento monetário do BoJ, Kuroda respondeu que as medidas em vigor não irão afetar a credibilidade do iene e garantiu a continuidade do atual programa acomodatício.

“Estamos ainda distante de nossa meta (de inflação) de 2%. É necessário continuar o relaxamento acentuado de forma paciente”, explicou.

Kuroda também reiterou que seria presunção sua dizer se deseja um outro mandato de cinco anos à frente do banco central japonês.

Mais cedo, Kuroda teve uma reunião com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, mas ele disse que os dois não discutiram a possibilidade de Kuroda continuar no comando do BoJ. Fonte: Dow Jones Newswires.