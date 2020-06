Kudlow vê recuperação econômica em V e reforça que Trump deseja corte de imposto

Diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow afirmou nesta segunda-feira, 15, que acredita em uma recuperação em “V” da economia americana, à medida em que as restrições impostas pelo novo coronavírus vão sendo relaxadas no país. Ele ainda reforçou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja cortar impostos da folha de pagamentos, como forma de estimular a economia.

“As pessoas estão retornado ao trabalho. A economia vai disparar no verão do hemisfério Norte, disse Kudlow, em entrevista à Fox News.

O diretor reconheceu que há elevação de casos de covid-19 nos EUA – o que já havia feito no domingo em conversa com a CNN -, mas afirmou que o país terá de se “acostumar com isso'”.

A fala vem em meio a especulações no mercado de que uma segunda onda de infecções pelo novo coronavírus poderia levar à retomada de restrições para conter a doença.

