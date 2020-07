Kubo interessa ao Sevilla e Zidane vê com bons olhos o empréstimo Meio-campista de 19 anos pode seguir sua formação como atleta na equipe de Andaluzia e ter a primeira oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões na carreira

Takefusa Kubo, meio-campista japonês que pertence ao Real Madrid, pode jogar pelo Sevilla na próxima temporada, de acordo com a rádio “Onda Cero”. O clube da Andaluzia é uma opção que interessa tanto o jogador como o técnico Zidane para que o jovem de 19 anos possa se desenvolver e ter a oportunidade de atuar em grandes competições.

Os merengues estão com diversas ofertas na mesa e o nome de Kubo já foi especulado no Betis, Granada, Real Sociedad, Villarreal e até em equipes de fora da Espanha. No entanto, a permanência no futebol local é o mais provável para que o japonês siga se formando e se adaptando para servir o Real Madrid no futuro.

Neste momento, os clubes precisam definir os termos do contrato de empréstimo do jogador, como fizeram na última temporada com Reguilón. Apesar da boa chance de Kubo jogar pelo Sevilla e poder disputar sua primeira Liga dos Campeões, as negociações devem acontecer após os compromissos das equipes nos torneios continentais.

E MAIS:

