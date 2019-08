Kroton: resultados do trimestre demonstraram ‘pleno alinhamento’ ao guidance

A Kroton manteve suas perspectivas para 2019 e, em mensagem da administração, disse que os resultados do segundo trimestre deste ano demonstraram “pleno alinhamento” ao guidance divulgado em maio. A companhia alcançou 49% da receita e 45% do Ebitda esperado para o ano de 2019 entre abril e junho.

A projeção para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado ao final de 2019 é de R$ 3,040 bilhões, 21,1% a mais que no ano anterior. Para o lucro líquido ajustado, a empresa espera alta de 14%, para R$ 1,348 bilhão, com parte dos ganhos do Ebitda sendo consumidos por aumento das despesas financeiras devido a um maior endividamento da empresa, e elevação no nível de depreciação. Esses fatores decorrem da aquisição da Somos.

Segundo a Kroton, a geração de caixa operacional após capex correspondeu a 22,6% do Ebitda no segundo trimestre, mas o acumulado dos primeiros seis meses foi negativo em R$ 88,9 milhões. O resultado reflete não apenas a geração de caixa negativa apresentada no primeiro tri, mas também todos os projetos especiais atualmente em curso, como a expansão (orgânica e via aquisições), além do pagamento de juros da dívida, de acordo com a empresa.

Mesmo assim, a Kroton reiterou o guidance de R$ 800 milhões na geração de caixa esperado para o ano de 2019. Para isso, a companhia levou em consideração que praticamente a totalidade do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) será recebida no segundo semestre e que a concentração dos recebimentos do Fies também ocorre no final do ano.