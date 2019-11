Kroton confirma que considera realizar IPO da Vasta Educacional

A Kroton Educacional (Cogna) informa em fato relevante que considera realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, no termo em inglês) nos Estados Unidos de sua subsidiária Vasta e que está tomando as medidas necessárias para viabilizar a operação. “Para isso, contratou assessores financeiros, bem como outros prestadores de serviços para assessorá-la na preparação, análise e determinação dos termos e condições para eventual Oferta”.

De acordo com a Coluna do Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a Vasta Educacional, da holding Cogna, contratou bancos para realizar o IPO, entre eles Goldman Sachs, Bofa e Itaú BBA. Ainda segundo fontes, a abertura de capital está planejada para ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem.

A Kroton informa ainda que prepara uma reorganização societária que pretende segregar os negócios para uma única holding, a qual será o veículo da oferta.

“A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito da Oferta, respeitadas as restrições constantes das

normas da CVM e demais leis aplicáveis”, conclui a nota.