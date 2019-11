Kroton (Cogna): captação de alunos EAD e tíquete médio sobe no trimestre

O segmento de ensino à distância (EAD) da Kroton (Cogna) mostrou alta de 1% na captação de alunos de graduação no terceiro trimestre, totalizando 116 mil. Somados aos alunos que fizeram rematrícula no período, a Kroton encerrou o trimestre com uma base de 483,1 mil alunos EAD, 3,7% a menos que no terceiro trimestre de 2018.

De acordo com a companhia, houve dois fatores principais para essa queda: mudança do mix de alunos na base, com maior participação do produto 100% online, com maior propensão de evadir; e efeito de captações de anos anteriores, cujas campanhas comerciais mais agressivas trouxeram alunos menos engajados e geraram maior evasão nos semestres iniciais.

A taxa de evasão do trimestre ficou estável em 16,6%. Segundo a Kroton, o nível de evasão dos alunos EAD está abaixo do verificado em outros concorrentes.

Tíquete médio

Ao contrário da Yduqs (ex-Estácio), cujo tíquete médio no EAD recuou, a Kroton apresentou alta de 3,4% no valor médio pago pelo aluno na mensalidade, chegando a R$ 266,3. O aumento, segundo a empresa, foi reflexo do reajuste anual de mensalidades e do foco no crescimento expressivo da receita de captação, dado o menor volume de bolsas e descontos concedidos no período.