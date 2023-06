Kroos renova contrato e completará 10 anos no Real Madrid em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 9:08 Compartilhe

Apesar de buscar jovens reforços, como Jude Bellingham, o Real Madrid não deixou de lado os veteranos. Nesta quarta-feira, o clube espanhol anunciou a renovação do contrato de Toni Kroos. O meio-campista alemão estendeu seu vínculo até 30 de junho de 2024. O jogador de 33 anos só tinha contrato até o fim deste mês.

Com o acerto, Kroos vai completar 10 anos de Real Madrid, clube pelo qual obteve suas maiores conquistas na carreira. Em nove temporadas pelo time até agora, ele soma 20 títulos, incluindo quatro taças da Liga dos Campeões, cinco do Mundial de Clube da Fifa e três troféus do Campeonato Espanhol.

Kroos desembarcou na equipe madrilenha em julho de 2014, após se destacar com a camisa da seleção da Alemanha na conquista da Copa do Mundo daquele ano, no Brasil. O meia foi um dos principais jogadores do time alemão até mesmo no trágico 7 a 1 sobre a seleção brasileira. Na ocasião, marcou dois gols no Mineirão, em Belo Horizonte.

Kroos era jogador do Bayern de Munique antes daquele Mundial. E chegara ao Real sob o comando do mesmo técnico Carlo Ancelotti, em sua primeira passagem como treinador do time espanhol. “Toni Kroos chegou ao Real Madrid em 2014 e já é o jogador alemão que mais vezes defendeu a camisola do nosso clube, com 417 jogos”, informou o clube madrilenho.

O próximo da lista a renovar com o Real deve ser o meia Luka Modric. O croata de 36 anos tem contrato somente até o fim do mês. Mas já teria acordo verbal para selar a renovação do vínculo por mais uma temporada, de acordo com a imprensa espanhola.

O plano da diretoria do Real é buscar um equilíbrio entre os veteranos e jogadores mais jovens, como Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Eduardo Camavinga, além de Bellingham, atleta de 19 anos que é a maior aposta do clube nesta janela de transferências.

