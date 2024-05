Campeão da Copa de 2014, Toni Kroos anuncia aposentadoria aos 34 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 9:12 Para compartilhar:

O meio-campista Toni Kroos, de 34 anos, anunciou a aposentadoria dos gramados após a disputa da Eurocopa deste ano com a seleção alemã. A decisão do jogador foi comunicada em nota oficial divulgada pelo Real Madrid nesta terça-feira, e reforçada em uma carta aberta aos torcedores do clube espanhol nas redes sociais do atleta.

Kroos chegou ao Real Madrid em julho de 2014, e tem contrato com o clube até junho deste ano. O alemão destacou que almejava encerrar a carreira no time espanhol. “Gostaria de agradecer a todos que me receberam de coração aberto e confiaram em mim. Minha carreira como jogador de futebol termina neste verão (europeu) depois da Euro. Como eu sempre disse: Real Madrid é e será meu último clube”, afirmou ele.

Antes de vestir a camisa do Real Madrid, Kroos atuava pelo Bayern de Munique. Com a equipe alemã, tem um título da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes, além de três do Campeonato Alemão. Para completar, foi uma das estrelas do time que conquistou a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha.

Já com o clube espanhol, o meia acumula 22 troféus ao longo de 10 temporadas. As conquistas incluem quatro troféus da Liga dos Campeões, cinco do Mundial de Clubes e quatro do Campeonato Espanhol. “Toni Kroos é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid e esse clube sempre será sua casa”, disse o presidente da equipe, Florentino Pérez.

A última partida do alemão com a camisa do clube madrilenho será no dia 1º de junho, na final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra. O duelo pode marcar a 15ª conquista do torneio pela equipe. “Minha ambição sempre foi terminar a minha carreira no auge do meu nível de desempenho”, pontuou Kroos.

A Eurocopa deste ano será disputada na Alemanha, no período de 14 de junho a 14 de julho. A seleção alemã, anfitriã, está no Grupo A, e estreia em jogo contra a Escócia. Hungria e Suíça completam as equipes da chave.