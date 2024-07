Kroos faz carta de despedida após queda da Alemanha na Eurocopa e quer torcida junto à seleção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2024 - 12:10 Para compartilhar:

A eliminação da Alemanha para a Espanha nas quartas de final da Eurocopa decretou o fim de ciclo de Toni Kroos no futebol. Neste sábado, já na condição de ex-atleta, ele publicou uma carta de despedida nas redes sociais, onde comenta sobre o seu retorno à seleção e pede o apoio dos torcedores ao selecionado nacional.

“Meu telefone tocou no dia 29/09/2023. Julian Nagelsmann. Pedido: voltar para a seleção. O primeiro pensamento na minha cabeça: não sou burro! O primeiro pensamento do meu coração: ‘Porra, sim’. Como todos sabemos, é o coração que decide”, diz parte do trecho da carta escrita pelo ex-jogador.

Sobre o apoio da torcida aos atletas, Kroos pediu compreensão neste momento de reconstrução da seleção alemã. “Agora que a Alemanha reconquistou o seu filho preferido, não o deixem escapar. O percurso dessa equipe continua e é uma ajuda brutal se apoiarem mesmo nas fases ruins”, escreveu.

Campeão mundial em 2014, na Copa do Mundo realizada no Brasil, Kroos encerra a sua história no futebol com um currículo invejável. Ele ostenta 33 títulos somando as suas passagens pelo Bayern de Munique e Real Madrid. Entre as conquistas, estão seis Ligas dos Campeões e seis Mundiais de clubes.

Kroos aproveitou a postagem ainda para fazer um pedido de desculpas a Pedri. No duelo diante da Espanha, ele atingiu o rival, que machucou o joelho e não deve mais disputar a Eurocopa.

“Perdão e melhoras em breve ao Pedri. Logicamente que não foi minha intenção machucá-lo. Uma rápida recuperação e o melhor para você. É um grande jogador”, escreveu o meio-campista alemão.