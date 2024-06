Kroos espera se despedir do futebol com título da Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Apesar de ter anunciado que vai pendurar as chuteiras depois da Eurocopa, o veterano alemão Toni Kroos afirmou que quer se despedir do futebol com o título do torneio continental de seleções, que começa na próxima sexta-feira (14).

Kroos, que havia se aposentado da seleção depois da Euro de 2021, mas voltou a defender a ‘Mannschaft’ a partir de fevereiro deste ano, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (11) que seu retorno se deve à sua sede de vitórias: “Isso anda de mãos dadas. É claro que voltei porque quero vencer este torneio”.

“Se não achasse que era possível, não teria voltado, porque sempre quis vencer todas as competições que joguei”, reiterou.

Aos 34 anos, Kroos completou uma das melhores temporadas de sua carreira, com os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol em sua despedida do Real Madrid.

“Seria um final um pouco cafona, ganhar a Champions e a Eurocopa, mas eu aceito”, brincou o alemão com os jornalistas.

Kroos também elogiou seu companheiro de Real Madrid Jude Bellingham, de apenas 20 anos e que vai defender a Inglaterra na Euro: “Acho que é um garoto que pode suportar a pressão. Parece muito mais maduro do que a idade que tem e não será um problema para ele”.

Como país anfitrião, a Alemanha fará o jogo de abertura da Eurocopa na próxima sexta-feira, contra a Escócia, em Berlim.

